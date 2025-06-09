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台南7旬婦駕車撞死單車翁 檢相驗死因多處鈍傷骨折

2025/6/9 12:37（6/9 13:41 更新）
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台南市東區勝利路與大學路口，8日下午發生1輛自小客車追撞多部機車及1輛腳踏車事故。（讀者提供）
台南市東區勝利路與大學路口，8日下午發生1輛自小客車追撞多部機車及1輛腳踏車事故。（讀者提供）
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南76歲劉姓婦人昨天駕車經過成功大學旁路口失控衝撞多車，造成1名7旬單車騎士死亡、2名機車騎士受傷。檢察官今天相驗死者為頭頸胸部等處鈍傷、骨折導致死亡。

台南地檢署發言人蔡宗聖今天告訴中央社記者，肇事劉姓婦人涉犯刑法過失致死罪嫌，經檢察官訊問後以新台幣10萬元交保，檢察官上午到台南市立殯儀館相驗，初判死者因車禍造成頭頸胸部等處鈍傷、骨折導致死亡。

死者家屬上午配合前往殯儀館參與相驗，婉拒媒體採訪，在相驗流程結束後就離開。

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初步了解，死者是74歲陳姓男子，平日獨居台南市東區，沒有婚姻狀態，警方於案發後通知住在外縣市的陳男妹妹等親人到台南協助處理。

劉姓婦人昨天下午駕車沿台南市東區成功大學旁的大學路行駛至勝利路口時，先擦撞前方2輛停等紅燈機車，接續衝撞正行經路口的自行車，再擦撞對向1輛自小客車，最終撞擊路邊停放一排機車，共計29輛車遭波及，騎自行車遭撞的陳男在救護人員抵達時為到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，送醫後仍宣告不治。（編輯：黃名璽）1140609

#台南地檢署
#車禍
#成功大學
台南市東區8日發生自小客車失控衝撞前方車輛事故，造成自行車騎士陳姓男子死亡，死者家屬9日上午到殯儀館會同檢方進行死者相驗。中央社記者楊思瑞攝 114年6月9日
台南市東區8日發生自小客車失控衝撞前方車輛事故，造成自行車騎士陳姓男子死亡，死者家屬9日上午到殯儀館會同檢方進行死者相驗。中央社記者楊思瑞攝 114年6月9日
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