新北2歲童遭父菸燙傷毆打、母未制止 2人被起訴

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（中央社記者趙敏雅新北9日電）新北市一名2歲男童疑遭虐待送醫不治。檢警查出，男童遭父以香菸燙傷多處，又遭掌摑及毆打，男童母未制止。新北檢分依重傷致死、遺棄致死等罪嫌起訴男童的父親與母親。

起訴書表示，男童的父親今年1月28日至2月16日間，在住處涉以香菸燙傷男童胸口、左手臂；2月17日晚間涉掌摑男童巴掌，再以腳踹男童臀部，又抓著男童雙腳使其倒立後搖晃再摔至床上，導致男童左側硬膜下出血，合併雙側視網膜出血及抽搐，卻未將男童送醫，也未對外求助。

檢方指出，當晚男童的母親在洗澡時，聽到男童哭喊，卻未制止男童的父親毆打男童。她走出浴室時見男童額頭瘀傷、臉色發白、眼神無法聚焦、四肢反應遲緩，仍未將男童送醫，也未對外求助；2月18日上午，男童的父母各自出門，獨留男童在家達12小時。

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男童的父母於2月18日晚間8時30分許返家，發現男童臉色發青、抽搐不止、呼叫無反應，才致電請救護人員到場。男童經送醫急救，於3月24日被宣告死亡。

新北地檢署依傷害、重傷致死罪嫌，起訴男童的父親；另依對於無自救力之人，不為其生存所必要之扶助或保護致死罪嫌起訴男童的母親，並審酌2人故意對兒童犯罪，均依兒少法加重其刑至1/2。全案適用國民法官參審制度。（編輯：戴光育）1140609