涉協助殺人未遂通緝犯偷渡出境 5名男子遭起訴

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（中央社澎湖縣10日電）5名男子涉嫌協助殺人未遂犯嫌黃育展偷渡出境案，澎湖地檢署今天偵結，依涉犯入出國及移民法等罪嫌起訴，並建請從重量刑。

澎湖地檢署表示，除起訴5名犯嫌外，包括漁船與車輛等犯罪工具與犯罪所得，均聲請沒收或追徵。

澎湖地檢署發布新聞指出，黃育展因涉殺人未遂案，遭士林地檢署通緝，還計劃再度行凶，在民國112年3月間透過管道聯繫被告等人，協助安排行凶後偷渡出境至菲律賓、提供人頭證件、安排船隻至公海接應等。

黃育展於同年4月10日在台北市內湖區某處埋伏，待王姓被害人出現後，隨即向被害人開15槍射殺，其中2槍貫穿王姓被害人左腿而殺人未遂後，犯案用機車棄置基隆河，再搭乘客運南下。

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被告等人交付人頭證件供黃育展搭船至澎湖後，再予接應、藏匿，並安排自西嶼鄉赤馬漁港以漁船搭載黃育展前往公海上與某不明船隻接觸，接續搭載黃育展前往菲律賓。

澎湖地檢署檢察官陳建佑指揮澎湖縣警察局、海巡署金馬澎分署第七岸巡隊偵辦，協助偷渡的5名被告，共同涉違反入出國及移民法、刑法藏匿人犯、交付他人身分證以供冒名使用等罪嫌，偵查終結提起公訴，請求予以從重量刑。（編輯：李錫璋）1140610