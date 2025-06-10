加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
COVID就診人次增幅趨緩 疾管署估流行期將提前結束
首頁 / 社會

提告管委會洩漏個資 郭書瑤赴北檢出庭

2025/6/10 16:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北10日電）藝人郭書瑤去年被指控是惡鄰居，郭女不滿管委會提供照片給媒體，提告管委會涉嫌違反個資法。台北地檢署今天傳喚郭書瑤說明。郭書瑤表示，為維護個人隱私權益到庭說明，其餘交由律師處理。

媒體詢問被告是誰，郭書瑤表示，她現在就找不到管委會的人，所以這件事情有一點點複雜，就交給律師處理。

郭書瑤去年被指控是惡鄰居，拖欠近新台幣5萬元大樓管理費外，還在社區管理室和自家門口堆積大量快遞、貨品，甚至撕毀社區公告。

郭書瑤當時透過經紀人回應：「因為工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討，用最快速度處理完畢。」

google news透過 Google News追蹤中央社

她表示，「日後一定會嚴以律己，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾。」

不過，郭書瑤不滿相關報導有她在社區大樓電梯內的照片，認為這個部分已侵犯她的隱私，對管委會提起違反個人資料保護法告訴。北檢下午傳喚郭書瑤說明。（編輯：張銘坤）1140610

郭書瑤
玖壹壹新歌MV玩轉8點檔經典場面 郭書瑤跨刀演出郭書瑤新戲習武術化身女打仔 耍狠喊：我最會打
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：