提告管委會洩漏個資 郭書瑤赴北檢出庭

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（中央社記者林長順台北10日電）藝人郭書瑤去年被指控是惡鄰居，郭女不滿管委會提供照片給媒體，提告管委會涉嫌違反個資法。台北地檢署今天傳喚郭書瑤說明。郭書瑤表示，為維護個人隱私權益到庭說明，其餘交由律師處理。

媒體詢問被告是誰，郭書瑤表示，她現在就找不到管委會的人，所以這件事情有一點點複雜，就交給律師處理。

郭書瑤去年被指控是惡鄰居，拖欠近新台幣5萬元大樓管理費外，還在社區管理室和自家門口堆積大量快遞、貨品，甚至撕毀社區公告。

郭書瑤當時透過經紀人回應：「因為工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討，用最快速度處理完畢。」

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她表示，「日後一定會嚴以律己，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾。」

不過，郭書瑤不滿相關報導有她在社區大樓電梯內的照片，認為這個部分已侵犯她的隱私，對管委會提起違反個人資料保護法告訴。北檢下午傳喚郭書瑤說明。（編輯：張銘坤）1140610