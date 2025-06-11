台東護理師東成監獄看診 遭收容人勒脖用筆刺臉頸

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（中央社記者盧太城台東11日電）台東基督教醫院醫護人員進入東成監獄看診，發生收容人勒住護理師脖子、用筆刺臉頸。醫院表示，護理師擦刺傷，已予身心輔導並協助求償提告。獄方隨後將收容人移送偵辦。

有網友在Threads貼文指出，昨天下午台東1名護理人員進入監獄協助幫收容人看診，因收容人無法清楚用口語表達，於是醫師拿筆給他希望用寫的，未料收容人忽然勒住陪診護理師脖子，並拿筆猛刺護理師臉部和脖子。

有醫護人員透露當時情況，昨日下午收容人鍾男接受東基家庭醫學科醫師問診，並詢問是否能調閱過往診療紀錄。醫師告知，由於系統未與原就醫機構連線，無法查閱，建議其向原醫療院所申請資料。

隨後，鍾男表示「呼吸不順」，醫師準備遞筆請他書寫病況時，鍾男突然將筆搶下，挾持一旁護理師並朝其臉部和脖子連刺，造成3處傷勢，1處為刺傷、2處為擦傷。

台東基督教醫院院長馬堅毅今天上午透過影片，證實是醫院的護理師進入監獄看診遭收容人攻擊。

他說，昨天下午醫護人員進入監獄看診，護理師被收容人攻擊，護理師目前臉部和脖子有擦傷，經治療傷口穩定，後續會做身心上輔導及協助求償和提告。

上午醫院也和監獄典獄長、幕僚開過會，希望監獄在這事件後能夠提出保護和預防措施，讓將來醫師和護理師進到監獄看診，人身安全可以得到保障。

馬堅毅表示，除了目前的保險、團險外，將來對進入監獄和戒治所看診的醫護人員會增加保險。

台東東成監獄秘書蕭如來表示，事發當下2名戒護人員立即撲上壓制鍾姓收容人，並對護理師進行初步包紮，同時予以心理關懷；鍾男則立即帶往違規處理單位，並移送台東地檢署偵辦。

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蕭如來表示，將檢討戒護配置，例如讓戒護人員更貼近醫護人員與受刑人之間的位置，增加反應時間與保護距離，並研議增設實體隔離設備，加強硬體防護。

據了解，鍾姓受刑人今年44歲，因毒品案件於雲林監獄服刑，總刑期23年6個月，因服刑期間曾有攻擊戒護人員紀錄，於今年3月10日專案移監至東成監獄。（編輯：謝雅竹）1140611