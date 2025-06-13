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逢甲大學老榕樹倒4傷 1人意識不清送醫
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桃園蘆竹飼料廠疑氣爆 6人燒燙傷起火原因待查

2025/6/13 17:33（6/13 17:46 更新）
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桃園市蘆竹區南山路一段一處飼料廠13日疑似發生氣爆，燃燒戶外廚餘飼料處理設備、面積約20平方公尺，造成6人嚴重燒燙傷送醫、無人死亡。事故原因仍待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 114年6月13日
桃園市蘆竹區南山路一段一處飼料廠13日疑似發生氣爆，燃燒戶外廚餘飼料處理設備、面積約20平方公尺，造成6人嚴重燒燙傷送醫、無人死亡。事故原因仍待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 114年6月13日
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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市蘆竹區一間飼料處理工廠今天下午疑似發生爆炸起火，火勢造成6人嚴重燒燙傷送醫、無人死亡。消防局表示，火勢已撲滅，起火原因仍待調查。

桃園市政府消防局向媒體表示，下午2時44分接獲通報，蘆竹區南山路一段一處飼料廠疑似發生氣爆，火勢燃燒戶外廚餘飼料處理設備，面積約20平方公尺。

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消防局表示，火警造成6人嚴重燒燙傷，送醫治療，包括30歲劉姓男子全身54%燒燙傷、52歲游姓男子燒燙傷面積達80%、53歲劉姓男子全身40%燒燙傷、24歲劉姓男子全身60%燒燙傷、38歲阮姓女子全身40%燒燙傷，以及25歲阮姓女子四肢及背部燒燙傷。

消防局表示，消防隊於下午2時49分抵達，並在3時控制火勢，3時23分撲滅火勢，3時59分完成殘火處理，確切事發原因等仍待火調釐清。（編輯：李錫璋）1140613

桃園市蘆竹區南山路一段一處飼料廠13日疑似發生氣爆，燃燒戶外廚餘飼料處理設備、面積約20平方公尺，造成6人嚴重燒燙傷送醫、無人死亡。事故原因仍待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 114年6月13日
桃園市蘆竹區南山路一段一處飼料廠13日疑似發生氣爆，燃燒戶外廚餘飼料處理設備、面積約20平方公尺，造成6人嚴重燒燙傷送醫、無人死亡。事故原因仍待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 114年6月13日
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