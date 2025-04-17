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瓦斯氣爆受傷3年129人 陽光基金會籲強化3防線

2025/4/17 17:35（4/17 18:16 更新）
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陽光基金會表示，過去3年因瓦斯氣爆受傷個案129人，平均燒傷面積34.2%，高於全體燒燙傷個案的23%，政府應加強偵測、遮斷與教育3防線。（中央社檔案照片）
陽光基金會表示，過去3年因瓦斯氣爆受傷個案129人，平均燒傷面積34.2%，高於全體燒燙傷個案的23%，政府應加強偵測、遮斷與教育3防線。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）瓦斯氣爆傷害較一般燒燙傷更具毀滅性，陽光基金會表示，過去3年因瓦斯氣爆受傷個案129人，平均燒傷面積34.2%，高於全體燒燙傷個案的23%，政府應加強偵測、遮斷與教育3防線。

陽光基金會近日透過新聞稿指出，根據消防署火災統計，民國111到113年因瓦斯漏氣或爆炸引發火災共277次，平均每年92.3次，而114年至2月止，已發生18次的瓦斯漏氣或爆炸事故，其中不乏大型工安意外致死傷案件。

陽光基金會執行長舒靜嫻以基金會統計數據說明，111年到113年開案服務中，因瓦斯燒傷的倖存者就有129人，年齡最小的甚至只有4歲，且瓦斯氣爆受傷個案，平均燒傷面積達34.2%，遠高於全體燒燙傷個案的平均23%，最嚴重甚至超過90%，顯見瓦斯氣爆受傷更具毀滅性。

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舒靜嫻指出，服務經驗中，常聽到個案說「於家中廚房煮飯時，不知為什麼就瓦斯氣爆」、「要開店時一進屋開燈就爆炸」、「自己換瓦斯後，開火就爆炸」、「餐廳打工更換瓦斯時，瓦斯管脫落引起火災」等，反映出目前住宅與商業空間在瓦斯使用上，偵測、遮斷與教育的3道防線仍不夠健全。

陽光基金會呼籲，瓦斯氣爆不是天災，而是預防失效、制度讓步的社會代價，政府應立即強化3道防線，推動瓦斯警示設備普及、加速普及瓦斯安全裝置、強化民眾與第一線人員的正確應變知識。（編輯：管中維）1140417

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#瓦斯
#燒燙傷
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