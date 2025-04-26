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台中天然氣遷管殘氣外洩閃燃8傷 市府開罰30萬令停工改善

2025/4/26 19:37（4/26 19:59 更新）
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台中市大里區一處路口26日下午疑發生瓦斯公司施工不慎，舊管天然氣殘氣外洩閃燃，警消到場時火勢已撲滅，6人受傷送醫。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年4月26日
台中市大里區一處路口26日下午疑發生瓦斯公司施工不慎，舊管天然氣殘氣外洩閃燃，警消到場時火勢已撲滅，6人受傷送醫。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年4月26日
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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中大里區1處路口今天下午天然氣公司辦理遷管作業時，疑因施工不慎，舊管天然氣殘氣外洩閃燃，造成8工人燒燙傷，市府要求停工改善、開罰30萬元，並協助傷患處理後續事宜。

台中市消防局下午2時32分獲報，大里區東南路148巷口發生疑似瓦斯外洩氣爆意外，警消到場時有8名男性輕度燒燙傷，其中6人送醫治療，2人拒絕送醫，台中霧峰警分局派員到場交通管制。

依據路口監視器畫面顯示，案發前工人在圍籬內施工，突然施工坑冒出火花，在場人員紛紛閃避，有人拿出滅火器撲滅火勢。

台中市府透過文字稿表示，欣林天然氣公司配合雨水下水道工程辦理遷管作業，疑似施工接氣時因舊管天然氣殘氣外洩，遇上電熔作業造成閃燃，並導致26戶家庭用戶停氣，經搶修已於晚間近6時修復完成並復氣。

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市府指出，事故造成8名工人受傷，其中6人分送亞大附屬醫院、大里仁愛醫院及中山附設醫院治療，送醫包括欣林公司人員1人及承攬廠商5人，另2人未送醫。

市府表示，勞工局派員到場實施職業災害檢查後，針對違反「職業安全衛生法」的部分，要求施工單位停工改善，並處以新台幣30萬元罰鍰，經啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，後續協助傷患處理相關事宜。（編輯：郭諭儒）1140426

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台中市大里區某路口26日下午進行天然氣遷管作業時，疑因施工不慎，舊管天然氣殘氣外洩閃燃，造成現場8工人燒燙傷，案發後警方獲報到場實施交管。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年4月26日
台中市大里區某路口26日下午進行天然氣遷管作業時，疑因施工不慎，舊管天然氣殘氣外洩閃燃，造成現場8工人燒燙傷，案發後警方獲報到場實施交管。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年4月26日
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