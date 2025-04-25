台中新光三越氣爆提修復計畫 獲市府備查展開作業

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中新光三越2月發生氣爆至今停業中，業者向中市府提出「整體整建修復至可供使用計畫」，日前獲中市都發局准予備查。業者今天表示，將以安全為第一優先，加速投入修復作業。

新光三越公司今天發布新聞訊息表示，台中中港店後續階段，「整體整建修復至可供使用計畫」獲中市府准予備查，即展開修復施工。

新光三越指出，針對有損壞應修復及無損壞安全無虞兩部分，已經由建築師、結構技師及各專項技師盤點簽證完成，正依相關規定以安全為第一優先，加速投入後續修復作業。

台中市政府發布新聞稿表示，為確保新光三越氣爆案公共安全，由業者提出分3階段進行建物搶災搶險及整建修復改善。第1階段為預防外牆附掛物掉落的緊急搶災搶險，業者於3月27日已架設防護網及於地面層架設安全圍籬，並向市府都市發展局報備。

第2階段為「建築物整體安全評估及人員暫時進出」，已於4月7日完成取貨作業，共計列冊取貨人員計有3954人次以及1103部汽車和貨車進出取物，完成第2階段作業。

市府指出，第3階段為新光三越公司整建修復至可供使用，業者提報「整體整建修復至可供使用計畫」，經業者與中市都發局3次檢討討論補正內容，並於4月23日提出完整計畫，且由技師盤點後簽證在案，都發局同意備查。

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中市都發局長李正偉表示，因建築11、12樓範圍仍屬管制區域，地檢署已授權台中第六警分局確認管制，管制區域的修復，於施工前仍須經警方確認後方可進行相關施工。

新光三越百貨台中中港店2月13日發生氣爆釀重大傷亡，尤其路過的澳門一家7口，祖父母罹難，命危的2歲女童後來雖由醫療包機轉送回澳門醫治，但不久後仍不幸離世。台中新光三越自氣爆後，全館至今封館停業中。（編輯：張雅淨）1140425