內政部擬投6億 擴大資料庫應用減少道路重複挖掘

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（中央社記者賴于榛台北22日電）內政部近20年完成國內都市計畫區47萬公頃8公尺以上道路的公共設施管線資料庫建置，為持續減少道路重複挖掘，近日已擬定新一期計畫，預計5年投入新台幣6億元，擴大管線資訊整合應用，降低道路挖掘對民眾生活的干擾。

內政部今天透過新聞稿指出，內政部長劉世芳20日在部務會報聽取國土管理署報告「公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用」案，根據報告，內政部自民國96年起，陸續補助地方政府進行管線調查，截至去年底近20年，已累計完成國內都市計畫區47萬公頃8公尺以上道路的公共設施管線資料庫建置。

劉世芳指出，資料庫從申請挖掘、工程施工、圖資定期更新到日常維護管理，都可清楚掌握，已大幅減少重複挖掘，降低對民眾生活的干擾。

為因應氣候變遷、碳排淨零等重大政策的推動，劉世芳表示，已請國土署將資料庫運用延伸至災害風險管理，與易淹水區域、土壤液化區及緊急搶修案件等圖層介接，並搭配地理資訊系統優化加值運用，讓此系統更智慧化，並可跨部合作，就各種災害情境進行影響模擬，以強化各類災害預防、搶救、復原等防救災工作，長期計畫亦可接軌AI技術及運用在老宅延壽等議題。

內政部表示，為進一步擴大管線資訊整合應用，國土署研擬新一期「公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用建置計畫（115年－119年）」公共建設計畫（草案），總經費約6億元，近期將提報行政院，待核定後將據以執行，推動項目包括擴大非都市地區建置，讓市地重劃、捷運工程等新開發區域的管線圖能夠與平台介接，更強化全國挖掘系統管理功能，避免誤挖及減少公安事故發生風險。

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內政部說，另外規劃全國一體適用的公共設施管線系統，並透過管線資料庫與圖資的串聯及橫向整合應用，有利於跨部門管線圖資更新及工程整合管理工作，並配合抽查檢核機制，提升資料庫的完整性、正確性與品管。

內政部也提醒，公共設施管線多埋設於道路下方，透過圖資數位化可有效彙整各專業管線單位資料，透過統一規範及事權，請管線挖掘工程都皆透過「道路挖掘管理系統」進行有效管理，未來將請相關單位持續精進各項措施及滾動更新圖資，讓全國地理資訊符合3D智慧國土推動目標。（編輯：張均懋）1140322