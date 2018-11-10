國中軟式棒球聯賽 8強隊伍出爐

（中央社記者謝靜雯台北10日綜合報導）107學年度國中軟式棒球聯賽8強出爐，台中市中山國中今天以6比2擊敗北市陽明國中晉級，新竹縣關西抓準對手換投時機，單局攻下9分，以11比0、4局扣倒嘉縣民和、晉級8強。

陽明國中今天比賽狀況多，開賽有內野手忘了帶球衣、被迫換人，首局因為守備、投手都有狀況，中山首局抓準對手不穩、先馳得點，3局再靠著失誤、包君璋敲出三壘安打拿分；陽明3局展開攻勢，靠著接連安打、扳平比數。

中山今天全場僅敲出2支安打，但對手守備失誤多，中山比賽後半段追分，順利拿下勝利；中山總教練藍文權表示，軟式棒球攻擊力道不強，低比分比賽勝負在守備，「基本功做得越扎實、守備越穩，就容易拿下勝利」。

新竹縣關西國中今天與嘉義縣民和國中交手，關西首局先拿2分，3局靠著接連保送、安打，單局攻下9分、奠定勝基，最終以11比0、4局提前拿下勝利晉級。

關西總教練田家安表示，此次順利挺進8強，沒有給球員太多的壓力，此批球員以一、二年級為主體，「希望他們輕鬆打，享受比賽的壓力，這樣才會更成長」。

除了中山、關西，晉級8強隊伍還有新北市二重、台北市長安、台東體中、桃園市龜山、高雄市七賢、新北市福營國中。（編輯：黃于）1071110