陳震洋用行動帶領 率普門晉黑豹旗8強

2018年第6屆黑豹旗全國高中棒球大賽，普門中學（圖）16強戰在天母球場對上麥寮高中，終場由普門以5比2拿勝，闖進8強。中央社記者謝靜雯攝 107年11月10日

（中央社記者謝靜雯台北10日電）2018年黑豹旗全國高中棒球大賽16強賽，普門中學與麥寮高中交手，兩隊前4局僵持不下，普門5局反攻，隊長陳震洋關鍵安搶分，率隊以5比2拿勝，相隔2屆再闖8強。

普門中學16強與麥寮高中碰頭，兩隊前4局都沒能拿下分數，麥寮5局靠著接連安打先拿2分，普門下半局反攻，靠著馬傑森安打、觸身球保送、馬鋼、陳震洋接連安打，單局攻下4分、奠定勝基，6局再靠著保送、安打、高飛犧牲打，多添1分保險分。

普門總教練邱俊文表示，賽前對麥寮情蒐資料沒有鎖定到他們今天的先發投手李東森，前4局打擊受制，雖然比賽一度處於落後，但球員展現強烈的搶勝企圖，無論守備、投手、打擊都有不錯表現，但跑壘有些失誤，回去需再修正。

隊長陳震洋先前打擊狀況不理想，近期教練團不斷幫他調整、修正，邱俊文稱讚說，不管生活、訓練、體能，陳震洋永遠是最認真的，「這也應驗了，只要認真在球場上一定會有好的結果出現」，是球隊今天能搶下勝利的關鍵人物。

陳震洋今天5局敲出關鍵安，送回球隊超前分，他感謝教練給機會，找了很多方法幫助他走出低潮，「我是隊長，球隊需要我，我需要帶領他們，不能第一個放棄」，今天在休息區將帶動氣氛的工作交給隊友，「用實際的行動帶領球隊」。

普門中學黑豹旗最佳成績為2015年第6名，陳震洋表示，今年場上比較多二年級的學弟，需要帶領他們，希望可以拚進4強、拿下冠軍；普門8強將與中道中學交手。

秀峰高中今天與壽山高中交手，6局打完秀峰0比1落後，7局抓準對方投手出狀況，靠著接連觸身球保送、潘少強安打、鄭奕頡關鍵三壘打，一棒送回3分，率隊以3比1拿下勝利，連2屆黑豹旗晉級8強，秀峰8強將碰上勁敵平鎮高中。（編輯：吳協昌）1071110