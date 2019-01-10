林書豪連4場得分雙位數 盼打法更積極

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）美國職籃NBA台裔後衛林書豪近況加溫，今天攻下16分，連4場得分雙位數，美中不足的是投籃失準，命中率不到3成，但他認為投籃品質很棒，希望延續氣勢，攻守更有侵略性。

林書豪本季第2度重返老東家布魯克林籃網隊主場，替補上陣的他上半場就拿10分，全場攻下16分，抓下5籃板，助攻、抄截各3次，但所屬的亞特蘭大老鷹隊連兩天客場作戰，下半場氣力放盡，終場以100比116不敵籃網，苦吞對戰4連敗。

老鷹開賽後氣勢如虹，首節一度領先18分，但從第2節開始命中率下滑，下半場遭籃網後來居上，第4節兵敗如山倒，最多落後20分。

林書豪賽後受訪表示，籃網在比賽中段加強防守，到了比賽尾聲，老鷹有點耗盡氣力，但這不是輸球藉口，老鷹下半場必須打得更好，在面對壓力的情況下保持體能和掌控比賽的能力。

林書豪本季轉戰老鷹後主要擔任替補，輔佐新秀控球後衛楊恩（Trae Young），昨天作客多倫多面對暴龍隊，林書豪本季首度先發，繳出20分、9助攻表現，今晚替補上陣再拿16分，但全場18投5中，三分球5次出手都未命中，並不理想。

近5場比賽，林書豪上場時間增加，整體投籃命中率逼近5成，接近賽季水準，但三分球13投僅中2球，手感偏冷，今天賽前重點練習外線策應投籃，但開賽後主要仍靠切入取分。

林書豪認為近況很棒，此役投籃表現雖不理想，但對他來說，重點不是進球或失手，而是投籃品質。

他說：「今晚投籃品質很棒，老實講，很多球出手感覺棒透了。比賽就是這樣，有時手感很順，球卻投不進籃框，但我還是有信心，沒有很擔心。我比較在意的是出手要有把握，並延續這股氣勢，嘗試讓打法更積極，為隊友製造機會，在攻守兩端更有侵略性。」

林書豪與楊恩昨天都先發，今天第4節也有不少時間一起在場上，形成雙控衛打法。老鷹總教練皮爾斯（Lloyd Pierce）解釋，這是因人手吃緊而做出的調度。

皮爾斯說，貝茲摩（Kent Bazemore）與普林斯（Taurean Prince）缺陣，導致主力球員上場時間增加，剛好林書豪與楊恩近況都不錯，有更多機會同時在場上，但這只是權宜之計，傷兵歸隊後調度將再調整。（編輯：屈享平）1080110