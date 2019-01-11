傳行賄爭得東奧主辦權 日奧會主席否認

（中央社記者楊明珠東京11日專電）法國媒體今天報導，法國法院正考慮是否起訴日本奧林匹克委員會（JOC）主席竹田恒和。法國法官懷疑竹田在申辦2020年東京奧運時，行賄與國際田徑總會前主席兒子有關的公司。

法國媒體今天報導，法國法院正在考慮是否起訴竹田，消息震驚日本社會。

日本放送協會（NHK）今天採訪後報導，法國檢方證實，法國法院開始辦理是否起訴竹田的手續。上月10日，法國法院為了判斷是否起訴竹田，開始辦理「預審手續」，當天竹田在法國巴黎接受法國法官約談，法國法官今後也可能會再約談竹田。

有關申辦奧運是否涉嫌行賄一事，法國檢方至少在2016年就開始偵辦。

日本產經新聞報導，竹田2013年身為東京奧運申辦委員會理事長時，曾與位於新加坡的一家顧問公司簽約，支付約2億2000萬日圓（約新台幣6334萬元）。這家顧問公司的負責人與國際奧會（IOC）委員、國際田徑總會前主席狄亞克（Lamine Diack）（塞內加爾籍）的兒子關係匪淺，被懷疑有部分資金流入狄亞克那邊。

竹田今天發表聲明說：「有關2020年東京奧運的申辦，我以協助調查的身分，在法國巴黎接受了法官的約談，我在接受約談時已說明，東奧申辦委員會基於顧問契約，支付了正當的對價，並沒做出任何行賄那種不當的事。我讓支持東京奧運暨帕運的人民擔憂了，但為了消除疑念，今後我也會協助調查。」

有關這次法院辦理「預審手續」的報導，法國世界報（Le Monde）報導，日本奧委會支付給新加坡這家公司的錢被視為等同於行賄。

在法國，預審手續是為了判斷是否起訴嫌犯，是訴訟前的一項手續。如果發生重大事件或複雜事件的情況下，基於檢察官的請求，預審法官會進行蒐證或約談受懷疑人等。預審法官在調查時，可獲得檢警的支援，必要時，可羈押受懷疑人。調查期間未定，如果證據齊全的話，就做出是否予以起訴的判斷。（編輯：劉學源）1080111