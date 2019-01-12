劉時豪連2年赴日訓練 這次主要練手臂小肌肉

中華職棒Lamigo桃猿捕手劉時豪連2年季後都赴日自主訓練，去年他學到髖關節運用，打擊方面成效顯著，今年主要練習小肌肉，讓手臂增加血液循環，對野手、投手都有幫助，可運用在球季間的賽前練習與賽後恢復。中央社記者楊啟芳攝 108年1月12日

（中央社記者楊啟芳桃園12日電）Lamigo桃猿捕手劉時豪連2年季後都去日本自主訓練，在小林亮寬開設的訓練基地學習新的練習方式，去年他學到髖關節運用，打擊方面成效顯著，今年則主要練手臂小肌肉。

近幾年陳禹勳、林泓育等人，季後都會去前兄弟象球員小林亮寬的訓練基地，而且人數一年比一年多，今年郭嚴文、朱俊祥、洪聖欽、林國裕等人都有加入，其中劉時豪是第2次去，為期7天。

劉時豪去年在訓練基地學到髖關節運用，還有增強爆發力，讓他打擊更上一層樓。去年球季劉時豪出賽90場，打擊率0.267，是生涯第二高，他說：「對打擊一定有幫助，因為到一定的時間，我們的屁股一定會疲勞，所以運用髖關節讓活動角度變大很重要。」

有了去年的好成果，劉時豪指出，「我想說照著去年的腳步，學一些比較不一樣的東西」。這次他們主要練習小肌肉，讓手臂增加血液循環，對野手、投手都有幫助，可以運用在球季間的賽前練習與賽後恢復。

劉時豪今年邁入生涯第6個球季，對於即將在14日開始的春訓，他表示會跟往年一樣，把自己當作年輕球員，他說：「態度不要鬆懈，把教練給的課表盡量去完成。」（編輯：張雅淨）1080112