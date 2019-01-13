結束球員生涯當教練 黃浩然：也是對職棒貢獻

中職富邦悍將隊13日開訓，退役球員黃浩然（前左）首度以教練身分亮相，黃浩然表示，改當教練「也算是對職棒另一種貢獻」。中央社記者張新偉攝 108年1月13日

（中央社記者謝靜雯高雄13日電）中職富邦悍將隊今天開訓，退役球員黃浩然首度以教練身分亮相，黃浩然坦言當然希望延續球員生涯，但中職人才越來越多，不一定有空間，改當教練「也算是對職棒另一種貢獻。」

黃浩然去年季後被Lamigo桃猿隊釋出，他透露當然想過要延續選手生涯，悍將隊與他接觸時，也曾表達想要繼續打球的意願，但是球團有戰力考量，最後決定以二軍投捕教練身分再回到職棒場上，也希望可以盡自己的力量幫助年輕選手。

球員生涯劃下句點，黃浩然坦言覺得可惜，但不至於遺憾，現在中職人才越來越多，戰力越來越整齊，中生代選手面臨退休只是時間問題，「我們都認為自己還有機會可以打，但是不一定有我們的空間和舞台。」

轉換身分也調整心態，黃浩然盼將自己職棒13年的經驗與年輕選手分享，幫助他們成長，「這也是另一種對於台灣職棒的貢獻。」

黃浩然在悍將隊重訓營後半段加入球隊，他表示目前還沒有就球員技術層面了解，先觀察球員的體能和身體狀況，也點名悍將隊去年季中選秀選進的捕手戴培峰，無論新球季在一軍或二軍，都希望可以透過多累積比賽經驗更成長。（編輯：管中維）1080113