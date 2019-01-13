澳洲公開賽將開打 喬科維奇滿意提升獎金有成

在澳洲公開賽14日開打前，喬科維奇13日表示，對於近來有關獎金的變革，其中包括澳洲公開賽總獎金增加14%，他感到滿意。（圖取自www.facebook.com/pg/AustralianOpen）

（中央社墨爾本13日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇出任ATP球員理事會（ATP Player Council）主席以來，致力推動把更多的ATP世界巡迴賽收益分給球員，對於四大賽當局的回應，他感到滿意。

在澳洲公開賽（Australian Open）14日開打前，喬科維奇（Novak Djokovic）今天表示，對於近來有關獎金的變革，其中包括澳洲公開賽總獎金增加14%，他感到滿意。

喬科維奇為球員爭福利，而非一己之私。

喬科維奇表示：「我必須說，由於我們聚焦分配，公平的分配，我們著重在比賽最初幾輪以及資格賽最後幾輪的獎金額度。」

他指出：「我們試圖讓更多的球員有能力征戰全球而不只是支付開銷，有能力擁有完整的團隊，有能力在比賽之外擁有像樣的生活。」

澳洲公開賽獎金增加的很大一部分用於大會最初幾輪比賽。澳洲公開賽是澳洲網球協會和國際網球總會（ITF）聯合主辦，而非世界職業網球協會（ATP）。

大會籤表第一輪失利者將可獲得澳幣7萬5000元（約新台幣167萬元），男單與女單選手一視同仁，比去年增加25%。

單打選手世界排名100名內，通常可在大會籤表上取得一席之地。

喬科維奇和勁敵「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）兩人均志在拿下破紀錄的澳洲公開賽第7冠，冠軍得主可獲澳幣410萬元（約新台幣9117萬元）。

喬科維奇和費德瑞是當今國際網壇最為成功的選手，分別名列大會男單籤表上半部和下半部，兩人有可能在決賽一決高下。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080113