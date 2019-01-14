江國謙被盯體能跑第一 均速提升未來或先發

（中央社記者謝靜雯嘉義14日電）Lamigo桃猿隊新秀投手江國謙是新球季教練團矚目戰力之一，前一天跑體能被教練團盯上，開訓第一天衝第一；總教練洪一中期許江國謙均速提升至140公里，成為球隊未來先發主力。

江國謙去年選秀第6輪被桃猿隊選進，去年二軍出賽3場（2場先發），總計投11.1局戰績2勝，出賽防禦率2.38，季後參加冬季聯盟後援出賽10場，總計投14.1局拿下2次中繼成功，出賽防禦率1.26，表現不錯。

江國謙表示，冬盟是進職棒後第一個正式比賽，無論投球細膩度、壘上有人時的處理、對決球角度、降低失投球等，都是需要再加強的地方，在冬盟學到很多。

桃猿隊總教練洪一中表示，江國謙是好用的中繼投手，但他才19歲、還很年輕，球隊對他有期待，希望他加強控球，想辦法將均速提升到140公里，擔任先發投手應該沒有太大問題，也有請教練團特別注意，希望增加他的揮臂速度。

江國謙目前均速約在136至138公里，他表示朝著提升均速的目標前進，先發、中繼有不同的調整方式，但不管什麼定位都會接受，若有機會參加2月石垣島與日職羅德隊交流賽，會好好表現。

桃猿隊春訓開訓首日練球行程滿檔，上午投手群跑體能，江國謙在分組多跑在第一名，但他透露，高中雖然有跑體能量，可是太久沒有跑、很累，昨天在桃園主場跑體能倒數第4名，被投手教練吳俊良盯上，今天不敢放鬆；至於新人第一個完整球季不心急，「希望可以健康」。（編輯：翁翠萍）1080114