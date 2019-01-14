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可能下半季才歸隊 吳桀睿不怕考驗

最新更新：2019/01/14 17:11

（中央社記者楊啟芳台南14日電）去年和統一獅鄧志偉同一天受傷的吳桀睿，由於現在還沒進到可以重量訓練的狀態，可能下半季才有辦法出賽，不過他說，之前都已經遇過選秀落選的考驗，這次的困難並不算什麼。

吳桀睿去年出賽94場，敲出8支全壘打，打擊率0.336，優異表現讓他在開訓儀式上獲得淬鍊獎。不過他去年9月為了撲球造成右肩受傷，目前還在復健中，而且尚未有歸隊時間表，可能下半季才有辦法出賽。

吳桀睿指出，現在已經開始做角度訓練，醫生有幫他分配復健階段，每個階段都會評估一次，下個階段會開始做重量訓練。他表示，「現在身體感覺很好，很想丟球，雖然有些動作可以做了，可是醫生有限制我」。

統一7-ELEVEn獅隊現在兩名傷兵吳桀睿、鄧志偉都有參加春訓，吳桀睿笑說：「剛剛在看人家在健身房運動，我們都很羨慕，像他只能做上半身，我就只能跑步，能做的事情很少。」他指出，尤其之前手術完一個月內，為了防止傷口裂開，幾乎都不能動，不然也很想跟郭阜林一起出國訓練。

雖然遇到傷勢，不過吳桀睿並不氣餒，他認為可以進到職棒就很不可思議，畢竟2016年曾遇過選秀落選。針對這次受傷，他說：「老天爺可能有安排，讓我遇到這個困難，想讓我去克服，前面考驗這麼多了，我覺得這就不算什麼了。」（編輯：張雅淨）1080114

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