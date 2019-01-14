擔心優秀棒球員被埋沒 陳偉殷盼中職增加隊數

（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣旅美強投陳偉殷今天表示，他看著中華職棒隊伍數由4隊增至6隊，再從6隊縮減成4隊，覺得很可惜，盼望未來中職隊數能增加，「有更多更好的球員希望被大家看到」。

效力於美國職棒（MLB）馬林魚的台灣左投陳偉殷，今天出席2019第2屆大專院校系際盃棒球爭霸賽記者會，並擔任活動代言人。他受訪時透露，看著這些棒球素人們在球場上的拚勁，帶給他很多感動，也讓他回想起學生時代的自己。

陳偉殷坦言，今年的系際盃就有150幾隊參加，就連業餘的城市盃也有30至40隊規模，台灣有這麼多的棒球隊和棒球選手，卻只有4支職棒隊伍，「我覺得是滿可惜的，因為這樣會導致很多好手被隱埋，沒有辦法出來讓大家看到他們的實力」。

主辦單位在活動中，也送給陳偉殷用樂高拼起的陳偉殷公仔，讓他高呼「受寵若驚」；他透露，自己寫字、拿筷子其實都是用右手，為了鍛鍊左手的小肌肉，這幾年都有透過拼樂高來鍛鍊，對於主辦單位提供的「驚喜」，他笑說：「回去應該會先框起來，如果給小孩玩恐怕很快就被拆了。」

對於新賽季的計畫，陳偉殷表示，預計19日將回到美國，會先到經紀公司合作的訓練中心進行自主訓練，接著於2月13日和球隊會合，投入春訓備戰新賽季。

第2屆大專院校系際盃棒球爭霸賽，將於3月31日起分區開打，預計將打至5月底結束，今年共有158支隊伍報名參賽，冠、亞軍將可獲得贊助商提供的新台幣20萬元等值商品。（編輯：張雅淨）1080114