王柏融代言接不完 月底將隨火腿赴美春訓

加盟日本職棒北海道火腿鬥士隊的台灣強打王柏融，近來活動代言多，目前預計25日會先飛往東京與球團會合，接著再於28日隨隊搭機前往美國亞利桑那展開春訓。中央社記者龍柏安攝 108年1月14日

（中央社記者龍柏安台北14日電）即將開啟旅日生涯的台灣強打王柏融，近來代言活動多，不過他也沒有荒廢訓練，近期都在天母自主訓練的他，預計一月底將與火腿球團會合，飛往美國亞利桑那春訓。

加盟日本職棒北海道火腿鬥士隊的強打「大王」王柏融，今天出席一日店長活動，擔任高級腕錶代言人，近來行程滿檔的他也坦言，其實沒有太多時間惡補日文，到日本後會利用休息時間，請家教到家中幫他補習。

由於昔日中職的母隊Lamigo桃猿今天在嘉義開訓，王柏融坦言，原本有意和球團一起訓練，不過礙於近來活動實在太多，加上嘉義又遠，因此他才決定留在台北自主訓練。

由於火腿球團並未開出訓練菜單，因此王柏融目前訓練仍依照自己進度走，他透露目前先以體能訓練為主軸，接下來會強化技術、進行一些調整。

王柏融表示，目前預計25日會先飛往東京與球團會合，接著再於28日隨隊搭機前往亞利桑那展開春訓，他說，過去只有跟著國家隊出國移訓，跟著母隊去美國春訓倒是第一次，對於自己首次日職春訓，他非常期待。

王柏融強調，自己在日職的第1個賽季，有很多挑戰等著他，包括語言、天氣與環境的適應等等，他期許自己可以保持健康、穩定出賽，先別想成績要打得多好，等站穩腳步再說。（編輯：張雅淨）1080114