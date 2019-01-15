王柏融抉擇落腳處轉播幫大忙 陳冠宇期待對決

FOX體育台與日本職棒太平洋聯盟結盟記者會15日在台北舉行，加盟日職北海道日本火腿鬥士隊的王柏融（右3）與旅日千葉羅德海洋隊選手陳冠宇（左2）出席，陳冠宇表示，希望早點在一軍與王柏融對決。中央社記者謝靜雯攝 108年1月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）王柏融今年球季加盟日職火腿隊，目前共8名台灣球員效力日職太平洋聯盟，FOX體育台今年持續轉播洋聯賽事；王柏融說，透過轉播更熟悉火腿隊，對最終決定落腳火腿有很大幫助。

FOX體育台從2014年起與日本職棒太平洋聯盟合作轉播賽事，今年預計每週轉播至少10場比賽。台灣球員目前效力日職太平洋聯盟總計8人，包括西武獅隊郭俊麟、廖任磊、吳念庭，羅德隊陳冠宇、李杜軒，樂天隊宋家豪、歐力士隊張奕和火腿隊王柏融。

王柏融與陳冠宇今天出席FOX體育台與日職太平洋聯盟結盟記者會，王柏融表示，因為時差關係，中職賽季比賽準備期間，只要是陳冠宇先發的場次，幾乎都會透過休息室的電視關注賽況。

王柏融去年季後行使自由球員資格，確定加盟日職火腿隊，他也透露，因為台灣很常轉播火腿隊的比賽，「火腿對我來說是比較熟悉的球隊，對決定最後落腳火腿隊有很大的幫助」。

陳冠宇與王柏融是穀保家商學長、學弟，被問起若在日職一軍對決會有什麼互動，王柏融表示，會先對學長笑一下，陳冠宇則說「要偷偷比個YA」，但不會手下留情，「很久沒有在日職一軍對到台灣打者，場上較勁、場下一起吃飯是很棒的事」。

陳冠宇表示，新的球季可能還是先發、中繼兩頭跑，但希望今年在一軍時間可以長一點，讓台灣球迷透過轉播多看到自己出賽，也希望早點在一軍與王柏融對決。（編輯：張雅淨）1080115