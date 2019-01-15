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NBA火箭哈登豪取57分 連續得分逾30分比賽達17場

最新更新：2019/01/15 17:34
美國職籃NBA休士頓火箭14日迎戰曼斐斯灰熊，以112比94勝出。（圖取自www.facebook.com/houstonrockets）
美國職籃NBA休士頓火箭14日迎戰曼斐斯灰熊，以112比94勝出。（圖取自www.facebook.com/houstonrockets）

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭今天在主場迎戰曼斐斯灰熊，火箭得分之鑰哈登火力全開狂飆57分創個人本季新高，率領傷兵累累的火箭以112比94勝出。

據法新社報導，哈登（James Harden）賽後離開球場受到地主球迷熱烈歡呼，和昔日別無二致。

即使中鋒卡佩拉（Clint Capela）因大拇指受傷至少得休養4週，包括保羅（Chris Paul）與高登（Eric Gordon）也有傷在身，火箭近來飽受傷兵累累所困，而哈登則是甘之如飴一肩扛起全隊的成敗重任。

哈登表示：「絲毫沒有壓力，我就是靠打球謀生的，而且我樂在其中。」

哈登本季連續得分超過30分的比賽也推進至17場，超越2002至2003年球季、前洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）的16場。事實上，他在締造本季單場個人得分新高前，半場打完即已進帳36分。

至於前NBA球星張伯倫（Wilt Chamberlain）曾在1964年締造連續20場得分超過30分的紀錄。

截至目前為止，本季NBA共有11場個人得分超過50分的比賽，其中哈登包辦3場。

賽後談到哈登的表現，火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）坦承，他對於哈登的求勝決心只有讚嘆不已。

丹東尼表示：「緊盯哈登的都是防守見長的球員，著實令人印象深刻。能夠像哈登這樣打球的人，真是少之又少。」

而擊敗灰熊的比賽也是丹東尼教練生涯的600勝。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1080115

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