NBA勇士打爆金塊 奪回西區龍頭

（中央社丹佛15日綜合外電報導）金州勇士今天三分球彈如雨下，第一節就狂砍創紀錄的51分，終場勇士142比111大勝丹佛金塊，也奪回美國職籃NBA西區龍頭地位。

勇士教頭克爾（Steve Kerr）賽後表示：「那是場煙火秀。」

他說，勇士第一節打出「精采的，漂亮的籃球比賽」。

「我喜歡我們球員傳導球的方式，有很多假動作，打得用心，執行的方式簡單，同時卻也打得積極。」

此役柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）各得31分，杜蘭特（Kevin Durant）貢獻27分，全隊整體命中率高達6成，三分球命中率也有5成38，全場三分線39投21中，其中包括首節10顆三分球中的。

勇士一開賽就沒在客氣，靠著狂飆三分球頻頻得分，首節打完就以51比38領先。第2節勇士一度把領先擴大到23分，但金塊畢竟也不是省油的燈，一度追到僅落後12分；但第2節末勇士再打出7比0攻勢，半場打完，以79比60領先。

下半場勇士手感依舊火燙，湯普森先以一顆三分球開啟攻勢，柯瑞接著再得5分，把領先擴大到89比66。金塊力圖振作，打出一波小高潮，無奈第3節最後4分12秒勇士交出16比5攻勢，柯瑞連3顆三分球、11分，加上杜蘭特的5分，3節打完，勇士112比83遙遙領先。

根據球員數據及薪資統計網站basketball-reference.com，這是NBA球隊首節得分新紀錄。先前單隊最高首節得分為50分，由5隊共同保持，最近是由鳳凰城太陽在1990年11月10日締造。

不僅如此，兩隊第一節總得分89，也僅比聯盟首節總得分紀錄91分差2分。目前保持首節總得分紀錄的是猶他爵士和丹佛金塊，在兩隊1982年4月10日交手時合力創下。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1080116