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台北世大運聖火台 落腳台師大

最新更新：2019/01/18 20:33
2017台北世界大學運動會聖火台18日正式捐贈給國立台灣師範大學，台北世大運跆拳道品勢混雙金牌蘇佳恩（右）與女單銀牌林侃諭（左）開心與聖火台合影。中央社記者張新偉攝　108年1月18日
2017台北世界大學運動會聖火台18日正式捐贈給國立台灣師範大學，台北世大運跆拳道品勢混雙金牌蘇佳恩（右）與女單銀牌林侃諭（左）開心與聖火台合影。中央社記者張新偉攝　108年1月18日

（中央社記者黃巧雯台北18日電）2017台北世界大學運動會聖火台，今天由台北市副市長鄧家基代表，捐贈給台灣師範大學，鄧家基期許校方未來能積極培育運動人才，並帶動國內運動風氣。

鄧家基表示，舉辦2017台北世大運讓台灣走出去、世界看見台灣，也促進全民對賽事的認同與運動風氣。

鄧家基提到，無論台灣是否再舉辦國際賽事，精進選手的實力都是首要之事，並對台師大寄予厚望，期望校方積極培育運動人才，並帶動國內運動風氣。

台師大校長吳正己認為，北市府將聖火台捐贈給台師大備具意義，且肯定台師大在體育教育方面的成就，他保證校方會好好照顧聖火台，延續這份光榮感。

象徵和平、光明、團結與友誼的聖火台，台師大規劃，未來將設置於校區近台北市和平東路一段141巷外環校地，既可和師大美術館相互呼應、做為校園地景，又可同步與周邊居民及市民分享。（編輯：黃于）1080118

2017台北世界大學運動會聖火台18日由台北市副市長鄧家基（2排右6）代表捐贈給國立台灣師範大學，由校長吳正己（2排左6）代表接受。中央社記者張新偉攝　108年1月18日
2017台北世界大學運動會聖火台18日由台北市副市長鄧家基（2排右6）代表捐贈給國立台灣師範大學，由校長吳正己（2排左6）代表接受。中央社記者張新偉攝　108年1月18日
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