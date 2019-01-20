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吳昇峰鐵口直斷 許凱翔成爆米花總冠軍賽關鍵

最新更新：2019/01/20 20:53

（中央社記者謝靜雯台北20日電）爆米花棒球聯盟總冠軍賽前，合庫王牌吳昇峰就說冠軍賽關鍵將是許凱翔，潛力新秀投手許凱翔沒讓大家失望，首次扛冠軍賽先發，也是爆米花首場先發就率隊奪冠，是球隊未來之星。

許凱翔爆米花例行賽都是後援出賽，總計投9.2局被敲6支安打、無失分，防禦率維持0，合作金庫例行賽與崇越隼鷹交手3場，3場都吞下敗戰，但許凱翔例行賽對崇越投球，總計投6.2局、無失分，總冠軍賽開打前，合庫王牌投手吳昇峰就曾直斷，「他會是冠軍賽關鍵戰力」。

吳昇峰沒有看錯，24歲的許凱翔雖然例行賽一直都以後援身分出賽，但是持續準備，今天總冠軍賽第4戰先發對崇越隼鷹，總計投6.1局被敲3支安打、無失分，高張力、低比分比賽展現高抗壓，表現亮眼，也拿下冠軍賽勝投。

合庫總教練許順益說，許凱翔是球隊極力培養的未來主力投手，今天的表現有目共睹，「先發表現優質，快慢球速搭配有效擾亂打者」，是球隊搶勝功臣之一。

許凱翔表示，知道要投冠軍賽先發，想辦法放鬆心情，崇越打線不好對付，上場投球按照捕手配球，盡量保持平常心，「很開心可以幫球隊順利拿下冠軍」。（編輯：張雅淨）1080120

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