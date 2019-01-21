中信兄弟公布調薪 林智勝月薪保密到家

（中央社記者楊啟芳屏東21日電）中信兄弟今天公布第一階段球員調薪結果，彭政閔與球隊續簽一年球員約、4年教練約，月薪新台幣70萬元，不過林智勝的月薪保密不公布，獲加薪的球員為陳文杰、陳柏豪、蔡齊哲。

野手部分，中信兄弟與彭政閔續簽1+4年約，續約一年球員約，月薪維持70萬元，先前簽署的4年教練約延續。林智勝則是續簽1+1年約，第2年合約雙方擁有選擇權，兩方都可以決定是否續約，他去年月薪為120萬元，今年則是保密。

陳江和續簽一年約，月薪維持22萬元；去年於亞運擔綱中心棒次的詹子賢也續簽一年約，月薪維持23萬元。去年於二軍奪下三冠王的陳文杰獲得小幅加薪肯定，月薪由8萬元調升至8.5萬元；岳東華則由月薪12萬元小幅調降至10萬元。

投手部分，去年亞運表現優異的小將陳柏豪獲加薪肯定，月薪由5萬元調升至7萬元，一軍則有9萬元。去年為球隊拿下2勝的蔡齊哲，月薪也由7萬元調升至8萬元，一軍則有10.5萬元。

去年備受期待的黃恩賜維持原月薪7萬元，一軍則有10萬元。另外，複數年合約到期的鄭凱文續簽一年約，月薪由60萬元調降至50萬元；去年在一軍出賽數較少的王鴻程，月薪由12萬元調降至8萬元。（編輯：管中維）1080121