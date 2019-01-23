高中木棒聯賽24強出爐 成德嘉中PK晉級

（中央社記者謝靜雯台北23日電）高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽今天結束，上屆第4名成德高中與嘉義高中、屏東高中戰績互咬，加賽決定晉級隊伍，成德、嘉中晉級，上屆16強球隊此次皆晉級第二階段24強。

木棒聯賽第一階段預賽分8組舉行，每組取前3名晉級第二階段24強賽，屏東高中、嘉義高中、壽山高中、成德高中、成功商水同在D組，壽山高中投打實力平均，預賽拿下4勝、以分組第一名晉級。

成德高中預賽最後一戰與屏東高中交手，以4比3拿勝，嘉義高中以3比6不敵壽山高中，成德、屏中、嘉中預賽戰績皆為2勝2敗，加賽決定最後晉級隊伍。

成德抽到種子籤，先由屏中與嘉中交手，加賽從第一局起採突破僵局制，兩隊前3局打完2比2僵持不下，4局上半屏中拿下1分超前比數，4局下半嘉中靠著短打、保送、高飛犧牲打、陳鈜頤致勝安以4比3拿勝。

屏中與成德交手，首局沒有拿下分數，成德下半局靠著陳聖平關鍵安送回致勝分，以1比0拿勝；成德以分組第2名晉級、嘉中以分組第3名晉級，屏中上屆木棒聯賽24強止步，本屆第一階段止步。

北科附工今天與普門中學交手，普門首局就有攻勢，靠著接連3支安打、先拿1分，北科2局反攻，靠著觸身球保送、短打推進，楊承峻、王柏崴接連安打，單局攻下2分、超前比數，普門5局下半追回1分、扳平比數，普門6局再靠著接連3支安打、攻下2分，以4比2拿勝。

北科陳柏毓今天先發投5局被敲6支安打，投出2次三振，失掉3分（2分責失分）、承擔敗投，普門鍾昀臻先發投7局被敲6支安打，投出4次三振、失掉2分責失分， 率隊拿下勝利，也收下勝投；普門、北科皆晉級第二階段複賽。

第二階段24強賽將於農曆年後2月18日開打， 分8組、每組3隊，各組取2隊晉級第三階段16強賽， 冠軍預計3月5日出爐。（編輯：吳協昌）1080123