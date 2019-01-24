飆生涯新高61分 哈登：我沒有極限

（中央社紐約23日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭超級球星哈登今天飆出生涯新高61分，加上高登在終場前砍進逆轉三分球，讓火箭客場以114比110擊敗紐約尼克。哈登對此表示：「我所能做的沒有極限。」

哈登（James Harden）連續21場比賽至少拿下30分，是NBA史上第4長，僅落後張伯倫（Wilt Chamberlain）締造的3個紀錄。單場至少30分的連續場次最高紀錄，是張伯倫創下的連續65場，他另外有連續31場、連續25場單場至少攻下30分的紀錄。

單場61分是NBA本季至今的最佳紀錄，夏洛特黃蜂的華克（Kemba Walker）本季曾有單場60分的演出。哈登今天在麥迪遜花園廣場（尼克主場）拿下61分，也追平前洛杉磯湖人布萊恩（Kobe Bryant）在2009年2月2日創下的成績。

這場比賽直到最後1分鐘，戰況仍舊激烈，尼克的穆迪埃（Emmanuel Mudiay）最後34.9秒兩罰俱中，以108比107領先，哈登隨後也是兩罰全進，火箭以109比108超前，在尼克特里爾（Allonzo Trier）上籃拿下兩分之後，火箭高登（Eric Gordon）砍進價值連城的三分球，讓球隊以112比110領先，在哈登切入灌籃得手後，火箭鎖定勝利，並在最終以114比110勝出。

哈登去年1月30日，在火箭對上奧蘭多魔術的比賽，締造單場60分的生涯最佳成績，今天他拿下61分，刷新自己的生涯最佳紀錄。

哈登說：「我得繼續前進。」他說：「籃球是我所愛，我所能做的沒有極限。」

哈登表示：「在不少隊友受傷的情況下，我們必須拚防守，守下後再創造進攻機會，上半場我們沒做到，下半場我們做到了，然後我們就贏球了。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080124