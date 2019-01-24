李盈南接社會培訓隊總教練 短期目標港口盃

（中央社記者謝靜雯台北24日電）中華棒球協會今天召開選訓會議，爆米花冠軍隊合作金庫總教練許順益無意接任社會培訓隊總教練，選訓委員推舉台電總教練李盈南接任，短期目標荷蘭港口盃。

備戰7月NCAA來台交流賽、荷蘭港口盃棒球邀請賽，中華棒球協會原本規劃，爆米花棒球聯盟、大專棒球聯賽結束後，分別選出社會培訓隊、大學生培訓隊各1支，每隊約30名球員，社會培訓隊總教練由爆米花冠軍隊總教練接任。

合作金庫完成爆米花2連霸，總教練許順益去年帶領中華隊在印尼雅加達亞運打出驚奇，擊敗由全職業球員組成的南韓隊，中華隊最後拿下季軍，但許順益在亞運過後就表達無意再接任國家隊總教練，「球員要傳承，教練團也需要傳承，希望可以為國家培養更多中生代教練」。

棒協選訓會議中，許順益再度婉拒接任總教練，選訓委員討論後另外推舉，確定由去年也在雅加達亞運教練團陣中、台灣電力棒球隊總教練李盈南任社會培訓隊總教練，短期目標NCAA交流賽、荷蘭港口盃棒球邀請賽。

社會培訓隊名單將由李盈南提出、選訓委員討論通過後，農曆年後培訓隊開始啟動，預計於3月底於台中與大學生培訓隊打7場交流賽，選出最後業餘培訓隊名單，備戰之後比賽。1080124