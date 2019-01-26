金酒暫居龍頭 吳俊雄盼向傳統強隊學當永恆強者

（中央社記者黃巧雯台北26日電）超級籃球聯賽（SBL）金門酒廠上半季以16勝9敗、首度第一名作收，金酒教練吳俊雄今天表示，希望能再向其他傳統強隊學習，如何當個永恆的強者。

金酒今天以87比92不敵台啤，吳俊雄指出，今天開賽的時候有感受到台啤強烈的求勝企圖心，但金酒一開始有許多防守沒做好，加上幾次關鍵處理球發生失誤，「一來一回差很多，這都是我們都要去學習的地方」。

金酒前鋒蘇奕晉坦言，面對快球風的台啤，金酒此役溝通上慢一拍，加上關鍵時刻沒緊咬比分，最終才會輸球。

本週是SBL農曆春節前最後一週賽事，金酒明天沒有比賽，上半季確定以16勝9敗、第一名作收，吳俊雄說：「球隊第一次上半季站到這麼好位置，今天沒贏非常可惜，不然我覺得上半季是接近完美的上半季。」

吳俊雄同樣期待，能向傳統強隊學習，「怎麼在上面當一個永恆的強者」，下半季也要設法修正上半季沒做好的細節之處。

金酒下週仍維持正常訓練，過年前才會放假，預計大年初四、初五恢復練球，吳俊雄透露，洋將佐藍（Zoran Vrkic）過年預計留在台灣，而佐藍老婆也預計2月來台，金酒屆時將安排球場或健身房讓佐藍維持訓練。（編輯：黃于）1080126