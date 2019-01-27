展現完美球技痛宰納達爾 喬帥破紀錄澳網7度封王

（中央社墨爾本27日綜合外電報導）世界球王塞爾維亞名將「喬帥」喬科維奇今天展現完美的球技，以直落三痛宰西班牙「蠻牛」納達爾，抱走破紀錄的生涯第7座澳洲網球公開賽男單金盃。

頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）以6比3、6比2、6比3解決第2種子納達爾，只花2小時4分鐘贏得個人職網生涯第15個大滿貫賽冠軍。

現年31歲的喬科維奇超越「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）和澳洲名將愛默生（Roy Emerson）保持的6次澳網男單冠軍紀錄，締造新猷。

喬科維奇征服勁敵納達爾後，雙膝跪地高舉雙手，並且彎腰親吻球場地面。

從網球進入公開賽時代以來，沒有人與喬科維奇和納達爾兩人一般，如此頻繁對決，此役是兩人第53次交手，也沒有其他任何一對對手如此賣力相互較勁。

喬科維奇和納達爾僅有的另一次在澳網男單決賽對決是在2012年，當時兩人激戰破紀錄的5小時53分鐘，寫下大滿貫賽史上最長的一役。

這樣的史詩般對決今天未再出現，納達爾在開賽之初出現不尋常的緊張，喬科維奇見獵心喜，乘機攻城掠地。

納達爾自首輪第3盤以來未被對手破過發球局，但此役第1個發球局就被喬科維奇破了。

喬科維奇牢牢掌握自己的發球局，並且一分未失保住自己前4個發球局，甚至誘使納達爾完全錯失一記正手拍回擊，只花36分鐘就拿下第1盤。

第2盤也是在類似的模式下進行，喬科維奇以凌厲的發球豪取分數，納達爾則是拚命想保住發球局。

在第5局時，壓力令納達爾吃不消。納達爾和喬科維奇在網前你來我往後，納達爾打出一記截擊高吊球出界，喬科維奇再次破了他的發球局。

截至此時，喬科維奇發球局只丟掉2分，但納達爾此刻首次有了破發的機會，他在第6局取得30比15領先並且2度「丟士」，喬科維奇首度面臨壓力，但他成功化解此次威脅，不禁大叫且振臂歡呼，打完本局取得4：2領先。

喬科維奇鬥志昂揚，再次破了納達爾發球局，取得5比2領先，並以連續3記愛司球保住自己的發球局，只花1小時16分鐘連下2盤。

統計數字會說話，一如比賽結果：喬科維奇飆出8記愛司球，納達爾只有1記；喬科維奇非受迫性失誤只有4次，納達爾高達20次。

當喬科維奇第3盤第3局再度破了納達爾發球局，打垮納達爾只是時間問題而已。

結局很快到來，喬科維奇以3比2領先時挺住一次破發點，接下來他左右出擊揮出致勝球，結束最後戰局。

喬科維奇勝出，他與納達爾的對戰紀錄提升為28勝25負，在大滿貫賽決賽對戰紀錄則是追成4勝4負平手。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080127