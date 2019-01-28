老四川盃全國青少棒賽 新竹關西逆轉封王

2019第6屆港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽，新竹關西28日靠著6局下猛攻，一口氣拿下7分，終場以9比6逆轉擊敗高市忠孝，拿下冠軍。（老四川盃大會提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年1月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）2019第六屆港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽，新竹關西於冠軍戰靠著6局下猛攻，一口氣拿下7分，終場9比6逆轉擊敗尋求衛冕的地主高市忠孝。

今年港都老四川盃全國青少年棒球錦標賽，共有32支青少棒隊伍參賽。從分組循環預賽，到16強單敗淘汰賽，新竹關西一路過關斬將，贏得最後勝利，亞軍是衛冕失利的高市忠孝，上屆亞軍澎湖馬公獲得第3，南市安順則獲得第4。

個人獎項部分，摘冠的新竹關西球員趙佳誠、曾元熙分別以0.667、0.545打擊率，拿下打擊第1及第3名，高市忠孝陳愷佑拿到打擊第2名；投手獎是澎湖馬公辛誌揚拿下，他在此賽事沒有任何失分。功勞獎則由關西范振宸獲得，教練獎是拿下總冠軍的關西總教練田家安。

關西總教練田家安表示，球員的韌性在這場比賽完全發揮，雖然2度落後，但都沒有放棄，一路死咬對手不放，還能抓住機會擊垮對手，他說：「表現真的沒話說。」他進一步指出，因為比賽有限制投手投球局數，投手調度也有特別計算，他說：「準決賽對安順一戰，因為提前結束比賽，在投手安排上也相當寬裕。」

忠孝總教練倪國展則表示，「沒辦法，投手也已經換到沒得換了，在這次比賽，從預賽開始就打得艱辛，而且都是苦戰，相對來說對於投手的安排就顯得捉襟見肘。」他說：「球員們都盡力了，只有回去再加強訓練。」（編輯：李錫璋）1080128