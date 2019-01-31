王柏融室外練打敲33安 日本火腿隊友大力稱讚

（中央社記者楊啟芳台北31日綜合報導）王柏融與日本火腿到美國亞利桑那春訓後，今天首次在室外練打，吸引多家日本媒體爭相報導，揮擊61次敲出33支安打，打擊率過半，讓清宮幸太郎、近藤健介等隊友大力稱讚。

日媒指出，王柏融一共用了6種打擊方式練習，打61球中有33支安打，其中還有3支越過場外建築物，讓大家見識到了在中職2度單季4成打擊率的實力。王柏融表示，今天大概是用5到6分力，嘗試擊球點及揮棒時機，未來會慢慢增加力道，為開幕戰做萬全準備。

多家日本媒體也再度強調了王柏融在中華職棒的成績，包括2016、2017連2年打擊率4成以上，2017年繳出31發全壘打，成為打擊四冠王等。

王柏融打擊時，2017火腿第一指名清宮幸太郎剛好在左外野接球，他也說王柏融揮棒時沒有猶豫，且打擊落點左、中、右都有，見證了「台灣大王」的實力。

王柏融的隊友近藤健介也給予王柏融高度評價，認為他打擊特別有力道，揮棒軌跡也很好。近藤健介2017年雖然腰部動手術，僅出賽57場，但該年也繳出4成打擊率，且與王柏融同樣是1993年出生，與松本剛等人形成「93年會」，去年2月Lamigo與日本火腿打交流賽時兩人也交流過。（編輯：陳俊碩）1080131