棒球改革再出招 五人制棒球想辦世界盃

影片來源：世界棒壘總會 YouTube頻道

（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）世界棒壘總會發表新版「五人制棒球」或稱「棒球5」（Baseball5 ）規則手冊，這種改良版的5對5棒球賽只要一顆球，不用棒子手套也能打，未來期盼正規化，並計畫辦世界盃。

棒球不是奧林匹克運動會的常設運動，在全世界的推廣也不如足球受到五大洲歡迎，僅在美洲與東亞有職業組織。

世界棒壘總會（WBSC）為了擴大棒球人口，近期連下猛藥，繼日前宣布23歲級及18歲級世界盃改打7局之後，今天再推五人制棒球的最新官方規則。

WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）透過新聞稿表示，這次發表的最新規則手冊代表朝向未來的五人制棒球世界盃與各洲錦標賽邁向一大步，更放眼將來能納入主要的綜合賽會。

棒球比賽在場地與裝備上門檻較高，不利推廣，WBSC去年3月打破傳統推出五人制棒球，訴求「街頭版本」的棒壘運動，室內或室外都能進行，只要一顆橡膠球，兩隊各5人就能比賽，連球棒、手套都不需要。

有別於正規棒球的壘包距離27.43公尺，五人制棒球場地縮小，壘包距離剩下一半為13公尺。最大不同點是沒有投手，打者從本壘正後方的打擊區，用手掌或拳頭把球打向防守員。

五人制棒球整場比賽打5局，每局同樣是3人出局，打者赤手空拳把球打進場內，守備員也是空手接球，除了球之外沒有任何裝備。

最特殊的一點是，五人制棒球沒有全壘打，碰到界外區、打在圍牆上或是直接飛出圍牆外的球，都算出局。碰到圍牆或越過圍牆的球，至少要在場內落地一次才不算直接出局。

主打隨處都能玩，五人制棒球場地迷你，從本壘到外野圍牆只有18公尺，尺寸只比半個籃球場要大一些。

五人制棒球的雛形，看起來類似台灣棒球熱潮下，校園或街頭可見，紙團當球、掃把當棒子的變種棒球遊戲。但世界棒壘總會頗有將這種改良版的輕量型棒球正規化的企圖心，由會長宣布，朝向世界盃與各洲錦標賽推動。

法卡利說：「五人制棒球這項只要一顆橡膠球就能玩的運動，推出不到一年間已經有超過40個國家及跨越五大洲引進。第二版的棒球5規則手冊提供了規範與國際架構，使得這項都會運動在保持標準化的目標之下，繼續快速成長。」（編輯：高照芬）1080131