NBA明星賽替補名單出爐 衛斯布魯克領銜

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國職籃NBA全明星賽替補陣容今天出爐，由前年度最有價值球員（MVP）衛斯布魯克領銜。「閃電俠」韋德、「飆風玫瑰」羅斯、獨行俠超級新秀唐西奇等人則成遺珠。

奧克拉荷馬雷霆後衛、曾獲2015年和2016年明星賽MVP、2016-17球季年度MVP得主衛斯布魯克（Russell Westbrook），將第8度參加明星賽。

獲選進入明星賽替補陣容的還有密爾瓦基公鹿前鋒密道頓（Khris Middleton）、費城76人西蒙斯（Ben Simmons）、奧蘭多魔術中鋒佛契維奇（Nikola Vucevic）和丹佛金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）等首度參加明星賽的球員。

即將在本季結束後退休的韋德（Dwyane Wade）、本季在灰狼找回往年MVP身手的羅斯（Derrick Rose）和本季目前為止平均繳出20.4分、6.9籃板、5.4助攻的唐西奇（Luka Doncic），最終未能入選替補名單，成為明星賽遺珠。

明星賽2月17日將在北卡羅來納州夏洛特市登場，來自東區的替補球員有華盛頓巫師畢爾（Bradley Beal）、底特律活塞葛里芬（Blake Griffin）、多倫多暴龍勞瑞（Kyle Lowry）、印第安納溜馬歐拉迪波（Victor Oladipo）、密道頓、西蒙斯和佛契維奇；來自西區的替補球員則有聖安東尼奧馬刺阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）、紐奧良鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）、波特蘭拓荒者里拉德（Damian Lillard）、金州勇士湯普森（Klay Thompson）、明尼蘇達灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）、約基奇和衛斯布魯克。

明星賽先發名單上週出爐，西區洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）和東區密爾瓦基公鹿安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在票選後成為兩隊隊長，兩人以「選秀」方式挑選隊友，組隊不受原本東、西區限制。

選秀大會2月7日分兩輪進行，詹姆斯和安特托昆博將輪流選出自己的先發球員和替補球員。

歐拉迪波因動手術治療右膝股四頭肌腱撕裂無緣明星賽，也不會參加選秀，代替他上場的人選將於稍後公布。

歐拉迪波透過溜馬發布聲明說：「我想感謝投票給我的球員、教練、球迷和媒體，謹致上我最深的謝意。」

歐拉迪波說：「老實說，得知有這些同儕、值得我看齊和景仰的人及球迷支持，我真的驚訝得說不出話來，我能說的只有謝謝，我會努力變得更強回來，不只身體，心理上也是。」

尋求衛冕總冠軍的金州勇士今年有3人進入明星賽，分別是替補的湯普森和先發球員柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant）。

公鹿則有密道頓和安特托昆博進入明星賽，繼2000-01球季的艾倫（Ray Allen）和羅賓遜（Glenn Robinson）後，公鹿再度有兩名球員入選同一屆明星賽。

阿德雷奇進入替補名單後，馬刺連續21年至少有一名選手入選明星賽，締造NBA史上最長紀錄。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080201