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金塊砸毀火箭 哈登連續第25場得分至少30做白工

最新更新：2019/02/02 21:29
美國職籃NBA丹佛金塊1日迎戰休士頓火箭，哈登個人獨得30分。（圖取自www.facebook.com/houstonrockets）
美國職籃NBA丹佛金塊1日迎戰休士頓火箭，哈登個人獨得30分。（圖取自www.facebook.com/houstonrockets）

（中央社丹佛市1日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊今天在主場迎戰休士頓火箭，金塊靠著畢斯利與約基奇得分雙雙破30的優異表現，使得火箭大將哈登連續第25場得分至少30成了做白工，終場金塊136比122獲勝。

這場比賽畢斯利（Malik Beasley）獲得生涯新高35分，約基奇（Nikola Jokic）拿31分、13籃板與9助攻；至於哈登（James Haredn）差一點就拿不到30分。

此戰哈登個人獨得正好30分，其中有9分在第4節砍進，而最後進籃是在最後1分多鐘的一記3分長射，使他單場獨得至少30分的紀錄延續到第25場。

金塊打替補的克萊格（Torrey Craig）射進生涯新高22分，而金塊的這一勝也終結了對戰火箭9連敗的難堪紀錄。金塊上次擊敗火箭是在2015年12月14日。

金塊陣中的莫瑞（Jamal Murray）因左腳踝扭傷而連續4場作壁上觀，同時哈里斯（Gary Harris）也因肌肉拉傷而掛病號，以致今天在沒有先發後衛組合的情況下迎戰火箭。

前7個球季效力金塊的法瑞德（Kenneth Faried），改披火箭戰袍對抗老東家，獨得23分，創個人本季新高。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1080202

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