NBA康寧漢本季第6次大三元 活塞延長賽力退熱火

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）美國職籃NBA底特律活塞今天靠著哈達威延長賽3顆三分球與康寧漢關鍵上籃，以125比124擊敗邁阿密熱火，而康寧漢繳出20分、11籃板、18助攻，本季第6次大三元，排名聯盟第3。

過去5戰吞下4敗的活塞今天在主場迎戰近期4連勝的熱火，上半場以63比59領先，第3節開局活塞的湯普森（Ausar Thompson）、畢斯利（Malik Beasley）聯手拉出9比0攻勢，並延續這股得分氣勢，將分數拉開至97比81。

熱火的赫洛（Tyler Herro）第4節找回手感，飆進3顆三分球、提振士氣，以114比114將戰局逼入延長賽，而熱火延長賽再以一波8比0攻勢開局。

不過，活塞靠著哈達威（Tim Hardaway Jr.）1分鐘內飆進3顆三分球展開反撲，加上倒數37.1秒康寧漢（Cade Cunningham）上籃，率隊以125比124超前，而熱火的赫洛在比賽還剩1.1秒在三分線外出手落空，最終未能逆轉戰局。

活塞的畢斯利飆進7顆三分球、攻下全隊最高28分，而康寧漢拿下20分、11籃板，外加生涯新高18助攻，本季第6次大三元，僅次於約基奇（Nikola Jokic）9次、詹姆斯（LeBron James）7次。

康寧漢表示，「這對我們來說，是一場重要的勝利，面對對手反撲，我們每個人都站了出來，在場上互相幫助。」

至於近期陷入交易傳聞的熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler），繳出35分、19籃板、10助攻、4抄截且0失誤的演出，可惜未能幫助球隊推進連勝。（編輯：張雅淨）1131217