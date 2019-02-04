厄文關鍵一擊得手 塞爾蒂克斬斷雷霆7連勝

（中央社波士頓3日綜合外電報導）NBA波士頓塞爾蒂克一哥厄文今天在關鍵時刻拋投建功，全場獨得30分與11助攻，帶領綠衫軍在主場以134比129力克奧克拉荷馬雷霆，斬斷雷霆的7連勝。

塞爾蒂克締造4連勝，也是近10場以來的第9勝。

雷霆大將喬治（Paul George）砍下37分但準頭不佳，全場27投11中，三分線外出手16次僅命中5球。而「大三元製造機」衛斯布魯克（Russell Westbrook）雖然再度以22分、16助攻、12籃板寫下連6場大三元佳績，也是他個人本季的第19場，不過終場前8.1秒他一次代價慘重的失誤，讓當時僅以2分落後的雷霆失去扳平甚或追上的機會。

反觀厄文（Kyrie Irving）在比賽時間還剩23秒時一記拋投越過雷霆213公分長人亞當斯（Steven Adams）的防線，成了決定比賽勝負的關鍵。雖然雷霆前鋒葛蘭特（Jerami Grant）隨後一次三分彈破網將比數追成128比129只落後1分，但衛斯布魯克接著掉球，綠衫軍塔特姆（Jayson Tatum）兩罰俱中，確保塞爾蒂克收下勝利。

厄文賽後表示：「我們續航力佳，節奏掌握得很好。我們每一天都拚盡全力。」

塞爾蒂克目前戰績34勝19負，在東區繼續名列第3；雷霆吃敗仗後滑落到33勝19負，在西區也是排在第3，但和同以37勝15負在西區領先的丹佛金塊及金州勇士勝差已拉開到4場。（譯者：徐崇哲）1080204