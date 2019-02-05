王柏融表態願為國家效力 每年盼望身體健康

台灣棒球好手王柏融（圖）展開旅日生涯，參與火腿隊在美國移地訓練，他表示對於年底12強賽與明年東京奧運，如果國家需要他，他願意為國家效力，但會尊重球團決定。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 108年2月5日

（中央社記者林宏翰亞利桑那4日專電）棒球好手王柏融本季展開旅日生涯，他在美國移地訓練時受訪表示，關於年底12強賽及明年東京奧運，「國家需要我的時候，我願意為國家效力，但是要尊重球團的決定。」

王柏融的打擊是在文化大學時期開始大放異彩。台灣2014年主辦U21世界盃，他穿上國家隊戰袍，對南韓之戰敲出逆轉安打，不但成為中華隊奪金功臣，球場上流下的英雄淚，更是感動許多球迷。

僅20歲出頭的王柏融，接連在U21世界盃、2015年光州世大運奪金，2015年下半季加入職棒Lamigo桃猿隊時，獲得了「金牌大王」封號。

2015年底，世界12強賽在台中洲際球場舉行，王柏融首次參與最高層級國際賽，雖是遞補入選，但他打滿5場、扮演「恐怖第9棒」，對加拿大一戰「甩棒」追平轟，5戰共敲出8支安打、打擊率4成44全隊第一。

因球團抵制，王柏融錯過2017年經典賽（WBC），但旅外第一季的今年，他希望年底世界12強能有機會為台灣效力，爭取2020年東京奧運參賽資格。

王柏融向中央社記者說：「國家需要我的時候，我願意為國家效力，但是要尊重球團的決定。」

11月在台灣的世界12強賽是爭取東京奧運資格的重要戰役。東京奧運日本舉國注目，王柏融如能與中華隊同進東奧，對他在日本發展也有加分效果。

王柏融目前在美國移地訓練，記者問他是否想要更上層樓，未來挑戰大聯盟。他的回答很實在：「沒有想那麼遠，我剛進職棒的時候，也沒有想到可以出國打球。」

「擁抱壓力，追求卓越」是王柏融的座右銘，也是他從成棒、職棒到現在旅外的動力，面對更強的隊內競爭、更有張力的嚴酷比賽，保持平常心是他成功秘訣。

記者問他，火腿隊上好手很多，是否感受到競爭氣氛，春訓是否戰戰兢兢？王柏融說，春訓心態跟在台灣沒兩樣，他說：「我從進職棒以來，都是保持一樣心態，就是一種想要更進步的企圖心。」

日本媒體對王柏融高度關注，緊跟著追問他年度目標，王柏融直率地回答：「我沒有設定什麼目標。」

王柏融向中央社記者解釋，每年目標只有一個，就是希望可以保持身體健康。中華職棒每隊每年打120場，王柏融過去3個完整球季出賽都超過116場，身體健康確實是屢創佳績的重要基礎。（編輯：屈享平）1080205