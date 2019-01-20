王柏融旅日前舉辦歡送會 球迷不捨落淚

（中央社記者楊啟芳桃園20日電）Lamigo桃猿今天在桃園棒球場舉辦王柏融歡送會，破千球迷進場歡送他，除了獻上禮物，也透過合照、簽名會及問答時間，讓王柏融旅日前與台灣球迷近距離互動，許多人都不捨落淚。

王柏融去年底透過中華職棒旅外球員制度，成功轉戰日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，下星期將到美國與火腿隊會合。因此Lamigo桃猿今天特別為王柏融舉辦歡送會，球迷只要穿上帶有「9」或「99」元素的衣服就可進場。

歡送會先由球迷代表致詞，有球迷講到哽咽落淚，不捨王柏融將要離開桃猿，也有球迷透過王柏融背號表達支持，他說：「9號的背後是10號隊友，99號後面的100是10平方，也就是10倍的支持。」之後球迷親手送上禮物，有頸枕、小吃、保養品等，也有不少親自製作的禮物，像是畫像、圍巾、黏土公仔、照片集。

對於球迷的支持，王柏融說：「謝謝你們3年多來的支持，我都有感受到，也謝謝教練團和隊友，讓我擁有美好回憶，我會繼續帶著這個力量，到更高的棒球殿堂，繼續打拚、奮鬥，希望大家以後有空可以組團來日本看我打球。」

在球迷Q&A時間，有球迷問王柏融遇到壓力時會怎麼面對，他說：「還是得面對，要當作挑戰去嘗試，不管結果做就對了。」還有球迷問2020東京奧運會不會扛4棒，王柏融則幽默回應「你當教練我就扛4棒」。

提問中也有王柏融本季目標，他表示，「最重要是身體健康、穩定出賽，讓你們每一場比賽都可以看到我」。至於有沒有想擔任火腿隊第幾棒，他則說只要能夠下場就好。（編輯：張雅淨）1080120