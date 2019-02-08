衛斯布魯克連8場大三元 雷霆輕取灰熊

NBA奧克拉荷馬雷霆7日以117比95痛宰曼菲斯灰熊，陣中球星衛斯布魯克締造連8場大三元的驚人表現。（圖取自facebook.com/okcthunder）

（中央社奧克拉荷馬7日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天主場迎戰曼菲斯灰熊，陣中球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）締造連8場大三元的驚人表現，幫助雷霆117比95痛宰灰熊。

路透社報導，衛斯布魯克今天貢獻15分、15助攻、13籃板，讓他的連續大三元場次來到第8場。

他成為NBA史上第2位締造連8場大三元表現的球員，僅次於名人堂球星張伯倫（Wilt Chamberlain）1968年創下的連9場大三元紀錄。

灰熊在第2節進行近2分鐘時還領先9分，但第3節雷霆急起直追逆轉超前，全隊單節拿下32分高於灰熊的19分，終場雷霆便以117比95輕鬆取勝。

雷霆今天奪下近期10場比賽的第9勝，也是主場拿下的5連勝。

目前雷霆例行賽戰績為35勝19敗，西區聯盟排名第3，灰熊戰績22勝34敗，西區倒數第2。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1080208