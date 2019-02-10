密契爾戈柏特聯手攻下44分 爵士賞馬刺4連敗

（中央社鹽湖城9日綜合外電報導）美國職籃NBA猶他爵士今天靠密契爾（Donovan Mitchell）攻下23分，加上戈柏特（Rudy Gobert）貢獻21分、13籃板，最終以125比105擊退聖安東尼奧馬刺。

2連勝的爵士，今天有6名球員得分達兩位數，其中包括攻下個人本季新高17分的歐尼爾（Royce O'Neale）。

狄羅森（DeMar DeRozan）的23分、阿德里奇（LaMarcus Aldridge）的15分，是馬刺陣中得分最高者，但馬刺讓爵士在禁區拿下50分，並抓下52個籃板，因此輸掉今天的比賽，苦吞近期4連敗。

爵士今天的投籃命中率有5成22，贏球後讓他們在過去44場投籃命中率至少5成的主場比賽中，戰績再往上攀升到43勝1敗。

馬刺前11次出手命中8球，打出19比12開局，但爵士靠首節末、次節初11比2攻勢，在第2節以30比26領先。

第2節禁區得分上，爵士以22比2遙遙領先馬刺，第2波進攻得分上也以9比0占得上風，籃板上則以13比7領先。

這讓爵士上半場以62比48握有兩位數領先，下半場他們持續保有雙位數領先，最終拿下勝利。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080210