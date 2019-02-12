衛斯布魯克連10場大三元 改寫NBA紀錄

（中央社奧克拉荷馬11日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天主場迎戰波特蘭拓荒者，陣中球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）締造連10場大三元的聯盟新紀錄，並幫助雷霆以120比111擊敗拓荒者。

路透社報導，衛斯布魯克今天貢獻21分、14籃板、11助攻，連續10場比賽繳出大三元表現，超越名人堂球星張伯倫（Wilt Chamberlain）1968年創下的連9場大三元紀錄。

賽後衛斯布魯克表示，自己創下新紀錄是「令人難以置信的一刻」。

雷霆前鋒喬治（Paul George）也繳出47分、12籃板、10助攻的大三元表現，他近2場比賽共奪下92分。

這是喬治NBA生涯的第3次大三元，也是2014年以來首度締造大三元。

雷霆今天奪下4連勝，這場勝利是近12場比賽的第11勝，拓荒者則是吞下近4場比賽的第3敗。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1080212