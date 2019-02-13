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世界12強國家隊選訓作業 吳志揚盼4月前定案

最新更新：2019/02/13 12:56
中華職棒13日在聯盟辦公室舉辦新春團拜，中職會長吳志揚（中）向媒體拜年，並說明30週年計畫。中央社記者張新偉攝 108年2月13日
中華職棒13日在聯盟辦公室舉辦新春團拜，中職會長吳志揚（中）向媒體拜年，並說明30週年計畫。中央社記者張新偉攝 108年2月13日

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中華職棒今天舉行新春團拜酒會，中職會長吳志揚表示，2020年東奧資格賽、年底世界棒球12強賽國家隊作業將啟動，近期將組成選訓委員，希望3、4月定案。

中華職棒農曆年前與中華棒球協會簽訂協議，未來一級賽事（如世界棒球經典賽、世界棒球12強、奧運會以及該賽事資格賽等由職業選手為主體的相關國際比賽），包括主辦比賽、參賽與選訓等，都由中職主導、棒協協助。

吳志揚表示，2020年東京奧運資格賽、年底世界棒球12強賽國家隊作業將啟動，預計3、4月成立選訓委員會，選訓委員以中職為主，會加入幾名棒協人力；體育署則扮演督導的角色，選訓委員會成立後推選總教練和教練團，再由教練團選出代表隊名單。

吳志揚特別提到，今年明星賽形式可能改變，希望由代表隊和中職4隊選出的明星球員打對抗賽，也希望找國外球隊切磋，追求國際賽好表現，「也期盼再度把國內對於棒球的熱度帶起」。（編輯：張雅淨）1080213

中華職棒13日在聯盟辦公室舉辦新春團拜，統一獅領隊蘇泰安（左起）、中信兄弟領隊劉志威、常務理事馮寄台、中職會長吳志揚、Lamigo桃猿副領隊浦韋青、富邦悍將副領隊陳昭如與中職秘書長馮勝賢向媒體拜年。中央社記者張新偉攝 108年2月13日
中華職棒13日在聯盟辦公室舉辦新春團拜，統一獅領隊蘇泰安（左起）、中信兄弟領隊劉志威、常務理事馮寄台、中職會長吳志揚、Lamigo桃猿副領隊浦韋青、富邦悍將副領隊陳昭如與中職秘書長馮勝賢向媒體拜年。中央社記者張新偉攝 108年2月13日
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