林書豪轉投暴龍 美作家：球隊與個人雙贏

（中央社紐約13日綜合外電報導）美國職籃NBA台裔球星林書豪與亞特蘭大老鷹談妥合約買斷，投效目前東區排名第2的多倫多暴龍，「富比世」（Forbes）專欄作家梅格達爾認為，這將創造暴龍與林書豪雙贏局面。

梅格達爾（Howard Megdal）專文分析指出，即使暴龍替補控衛范佛利特（Fred Van Vleet）沒有左手拇指韌帶受傷，從替暴龍主控勞瑞（Kyle Lowry）分憂解勞的方面來看，林書豪都明顯可在許多層面為暴龍提升戰力。

事實上，林書豪將在暴龍總教練納斯（Nick Nurse）的進攻體系裡，扛起勞瑞所扮演的角色，林書豪最擅長的是主導球權發動攻勢，這個位置簡直就是為他量身打造的。

梅格達爾說，由本季截至目前為止的表現來看，林書豪另有一個遠優於范佛利特的長處，那就是切入上籃的得分效率。勞瑞是傑出的終結者（finisher），他在距離籃框3英尺內的命中率是64.9%，不過在這個範圍內的出手機率卻僅占整體出手的18.1%；范佛利特出手機率25.2%，命中率只有50.3%，遠低於勞瑞；林書豪在籃框3英尺內的出手機率為30.3%，命中率達62.4%。在林來瘋全盛時期，他是聯盟最擅長切入上籃得分的球員之一。

此外，梅格達爾指出，林書豪的助攻率（assist percentage）、籃板率（rebound percentage）與抄截率（steal percentage）可說都略優於范佛利特，對一支渴望奪冠的隊伍，林書豪的加盟從各方面來看，都是暴龍此時此刻戰力的補強。

再者，范佛利特能否上場還是個問題，他因傷至少接下來3週都得缺陣，所以只要林書豪能發揮效力老鷹的相同水準，就算范佛利特歸隊，也難期待獲得與受傷前一樣多的上場時間。

林書豪3年3600萬美元的合約在這個球季結束後到期，屆時將成為自由球員。梅格達爾說，林書豪本季展現他可以融入一支年輕球隊，並且在球隊處於劣勢時貢獻智慧與領導才能，如今他要證明自己能在一支常勝軍於重要時刻扮演關鍵角色，這對已轉戰多隊的林書豪而言很重要，因為本季可能是他生涯首度於季後賽拚戰好幾輪。

梅格達爾認為，如此一來，林書豪將在整個NBA交易市場變得炙手可熱，因為今年夏季將有許多球隊捧著大把銀子尋找控球後衛，這些球隊在林書豪身上花大錢的可能性將升高。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1080213