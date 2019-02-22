楊閔貽單場4安打 木棒聯賽助普門勝鶯歌

（中央社記者楊啟芳台北22日電）高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，普門中學今天對上鶯歌工商，靠著楊閔貽單場4安打，以6比3獲勝，接下來普門2場比賽皆是硬戰，將對決成德與平鎮。

普門首局由楊閔貽安打開路後，馬傑森敲出二壘安打攻下1分；5局上陳俊仁安打上壘，2出局後楊閔貽安打帶回1打點，鄭宗哲再補上場地規則二壘安打，接著馬鋼掃回2分打點；7局及9局都由楊閔貽安打帶動各添1分。

普門此戰由傅碩章擔任先發投手，主投6局失1分拿下勝投。鶯歌打線這場比賽遭到壓制，僅於4局下靠著高偉倫二壘安打追回1分，還有7局下鶯歌敲3支安打進帳2分。

普門於第二階段時，曾演出2場大比分扣倒勝，不過此戰僅以3分差取勝。總教練邱俊文指出，6到8棒有斷層，在分數拉不開下，球員開始追打壞球，接下來可能要做棒次調動。

普門去年木棒聯賽奪亞軍，今年目前已比7場，只有1場以3比4不敵三民高中，其他6勝有3場扣倒勝。接下來兩戰對手都是去年4強勁旅，分別是平鎮與成德。

邱俊文表示，「這組很硬，是好事也是壞事，好事是提前適應強度強的隊伍，接下來晉級到淘汰賽就比較不會不適應，壞事是都會打得比較辛苦一點」。（編輯：張芷瑄）1080222