HBL普門女籃晉級四強 後續強化球員心理

（中央社記者黃巧雯台北24日電）HBL高中籃球聯賽女子組八強賽，除永仁高中、南山高中晉級，尋求3連霸普門中學今天也拿下四強門票。教練廖哲億說，由於陣中僅少數球員打過大賽，後續將加強球員心理層面。

HBL高中籃球聯賽八強賽進入尾聲，面對確定晉級四強的南山高中，普門先發球員今天得分全數達雙位數，其中，李宜樺包辦17分，創個人生涯新高，助普門終場以82比72擊退南山。

廖哲億賽前告訴球員，不要讓別人的勝負，來決定自己的晉級之路，反而是要靠自己晉級四強。他也提醒球員此役可能是四強的前哨戰，「打完這場比賽，才會有下一場冠軍戰」。

廖哲億透露，今天特別針對南山的楊秀琴、李吟娸等人加強防守，贏球關鍵在於陣中後衛李宜樺將比賽節奏控制地很好，才有這場勝利。

順利搭上四強列車後，距離3月16、17日在台北小巨蛋登場的總決賽還剩2週多時間，廖哲億認為，由於陣中曾打進小巨蛋及參加大賽的球員占少數，且部分球員去年還是替補，因此，後續將加強球員心理層面。

HBL高中籃球聯賽女子組八強賽，繼滬江高中、東泰高中遭淘汰後，淡水商工今天也確定出局，僅剩北一女中、苗栗高商有機會爭取晉級。兩隊明天將交手，勝隊將搶搭四強末班車。（編輯：戴光育）1080224