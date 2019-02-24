高苑林逸達完投勝穀保 木棒聯賽直闖八強

（中央社記者謝靜雯台北24日電）高中棒球聯賽第三階段賽事，高苑工商與穀保家商今天賽前皆已確定晉級，高苑先發投手林逸達99球完投9局無責失分，率隊以4比1拿勝、直接晉級8強，穀保則需從12強打起。

木棒聯賽（木棒組）第三階段16強分組循環賽，每組取3支球隊晉級第四階段12強賽，但分組第一名取得種子籤，可直接晉級8強；高苑與穀保今天賽前第三階段都拿下2勝，確定晉級第四階段比賽，今天比賽爭分組第一名。

高苑派出王牌投手林逸達先發，前3局都讓穀保打者3上3下，直到4局才被林吳晉瑋敲出二壘打，但力守不失分；6局因為隊友守備出狀況，失掉1分非責失分；7到9局有效壓制，沒再多掉分數；林逸達99球完投9局，僅被敲出3支安打，投出4次三振，表現亮眼。

高苑總教練李來發直誇，高中生可以完投9局不容易，林逸達這場算是投出代表作。對手的實力不容小覷，今天比賽讓球員配合戰術，打者的狀況沒有每一場都很好，但重要的是專注力，「連職棒打者都會有低潮，打不好沒關係，但要有企圖心，沒有企圖心就沒有動力。」

木棒聯賽第三階段賽事今天結束，除高苑外，平鎮高中、南英商工、三民高中也都拿下3連勝，直接晉級8強；穀保家商、鶯歌工商、東石高中、大理高中、壽山高中、普門中學、西苑高中、嘉義高中需從12強打起。

第四階段12強淘汰賽將於3月1日在嘉義市立棒球場開打，冠軍將於3月5日出爐。上屆冠軍穀保家商總計拿下5次木棒聯賽冠軍，12強首戰將與鶯歌工商交手。（編輯：戴光育）1080224