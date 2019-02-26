哈登連續得分破30停在32場 火箭照樣射老鷹

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭今天在主場迎戰亞特蘭大老鷹，火箭哈登3分線外10次出手全打鐵，使得他單場連續得分破30的紀錄停在32場，不過火箭最後仍以119比111獲勝。

哈登（James Harden）因頸傷而缺陣23日火箭對金州勇士一戰，儘管今天賽前稍早練習時他曾說仍感到頸部不適，但是帶傷上陣使得他全場得28分，無法再推進連續得分破30的紀錄。

連續得分破30達32場的哈登障礙雖是全聯盟史上第2高，不過與傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）所締造聯盟第一的65場仍有段距離。

哈登是在第4節剩下23秒時累計得分達28，隨後老鷹中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）灌籃後時間剩10.5秒，由火箭發動這場比賽最後一次進攻，但是不同於先前連續得分破30期間的賽事，哈登雖獨自運球過了半場，並未力圖填補他個人總得分僅差2分即可達30的缺口。

這位火箭得分之鑰上回連續得分破30止步，是在去年12月11日對戰波特蘭拓荒者的比賽，當時拿下29分。而這回他連續得分破30期間，曾4次得分達50以上，包括1月23日對戰紐約尼克時獨得61分，創生涯新高。

截至目前為止，哈登這個球季僅缺賽4場。火箭21日敗給洛杉磯湖人，他賽後曾批評裁判，23日被罰2萬5000美元（約新台幣76萬元）。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1080226